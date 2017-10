Sessão Solene entrega Medalha do Mérito Médico nesta quarta-feira

A Assembleia Legislativa realiza nesta quarta-feira (18/10) a sessão solene que entregará a Medalha do Mérito Médico de Mato Grosso do Sul, ‘Dra. Jeanne Elizabet Wanderley Tobaru’. A cerimônia acontece a partir das 19h, no Plenário Deputado Júlio Maia.

A proposição é do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB) e a honraria é concedida anualmente aos profissionais médicos que se destacaram por seus relevantes serviços prestados à comunidade. A medalha é entregue no dia 18 de outubro, pois nesta data é comemorado o Dia do Médico.

A sessão solene é aberta ao público e à imprensa. A Assembleia Legislativa está localizada no Palácio Guaicurus, na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 9, no Parque dos Poderes.

Medalha – Jeanne Elizabeth Wanderley Tobaru é natural de Vacaria (RS). Cardiologista, formou-se em medicina na então Universidade Estadual Mato Grosso, hoje Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em 1973. Além da atuação no Proncor, como médica e diretora clínica, ela também fez parte da criação do primeiro serviço de hemodinâmica de Campo Grande, em 1982, e ainda presidiu a Sociedade Brasileira de Cardiologia. A médica faleceu no dia 4 de abril de 2010.

CRÉDITO: Assessoria do Deputado

