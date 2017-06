Setor produtivo de MS pede a Tereza apoio às Reformas no Congresso

Brasília do Correspondente – Entidades ligadas aos setores do comércio, indústria, agricultura e serviços de Mato Grosso do Sul encaminharam carta a deputada federal Tereza Cristina (PSB/MS), para demonstrar apoio às votações das Reformas da Previdência e Trabalhista que tramitam no Congresso Nacional. Os dirigentes de pelo menos sete entidades que representam o setor produtivo do Estado reconhecem que o país vive um momento delicado de imensa instabilidade em razão dos últimos acontecimentos e destacam na carta dirigida a deputada: “tempos difíceis e que, por isso mesmo, exigem de todos o necessário comprometimento para recolocar o país no rumo do crescimento ordenado.

Presidentes das Federações das Indústrias, Comércio, Agricultura, e entidades como Universidade Católica, superintendência do Sebrae e Amems subscreveram uma carta que defendem uma apuração rigorosa de todas as denúncias que vem sendo feitas e punição dos culpados. Os dirigentes ressaltam que são inteiramente a favor das Reformas argumentando que sem elas, o Brasil vai ficar no atraso diante do mundo avançado e inovador.

Ainda segundo a carta endereçada a Tereza Cristina, os setores da produção do MS, garantem que a sustentabilidade econômica e o equilíbrio fiscal dependem do voto coeso das reais necessidades do país, mesmo que existem divergências.

Por fim, os representantes das classes produtoras do Estado, que o avanço das Reformas é fundamental e solicitam o ‘impreterível’ apoio da parlamentar nas votações da Câmara Federal.

Assinam a carta, diretores da Fiems, Fecomercio-MS, Famasul, Faems, Sebrae, Amems e UCDB.

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), da qual a deputada Tereza Cristina é vice-presidente, também declarou apoio às Reformas que tramitam no Congresso.

AGRADECIMENTO

A deputada Tereza Cristina agradeceu a participação das entidades produtivas do Estado e garantiu que continuará trabalhando nas matérias e Reformas, na Câmara do Deputados, com responsabilidade. A prioridade, diz a deputada, é a recuperação da economia e a retomada do desenvolvimento do Brasil.

