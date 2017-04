Setores da Construção Civil e Metalúrgicos mobilizados na Greve Geral em Campo Grande

Desde a madrugada de hoje (28/04), o SINTRACOM (Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil e no Mobiliário de Campo Grande) participa da Greve Geral. A concentração foi na sede do Sindicato na rua Maracaju no centro da cidade. Depois, várias equipes partiram para canteiros de obras da capital.

Na construção de uma torre da Plaenge em frente à Câmara Municipal 120 trabalhadores cruzaram os braços. “A CLT está sendo rasgada hoje, não podemos deixar que isto aconteça. O trabalhador tem de ter mais direitos e não retirar direitos deles”, disse o presidente do Sintracom, José Abelha.

O SINTICOP (Sindicato dos Trabalhadores na Construção Pesada de MS) também está mobilizado. “Além de chamar a atenção dos trabalhadores sobre o prejuízo que as Reformas Trabalhista e da Previdência vai trazer, também estamos alertando para o momento delicado que vive o setor. Recentemente, cerca de 2 mil pessoas foram demitidas por causa da paralisação das obras de duplicação da BR-163. Estamos indignados porque o governo federal aceitou o que a CCR MSVia fez”, explica Walter Vieria dos Santos, presidente do SINTICOP.

O STIMMMEMS (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e Materiais Elétricos de MS) também participa da Greve Geral. Na empresa ADM no Núcleo Industrial de Campo Grande cerca de 1000 trabalhadores não entraram na fábrica. “Boa parte deles é da nossa categoria porque presta serviço dentro da ADM. Muitos vieram de fora e foram colocados em alojamentos precários. Se com a atual legislação trabalhista as empresas terceirizadas já fazem isto, imagina então o que pode acontecer com a flexibilização das leis”, diz Robson William Souza de Freitas, presidente do Sindicato.

