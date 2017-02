Shopping nas Moreninhas em breve

O sonho dos moradores da região da Moreninhas que ali seja construído um shopping saiu do papel. Proposta esta encaminhada ontem (7) pelo vereador Chiquinho Telles (PSD).

Os responsáveis pela construção do shopping explicaram que será erguido em quatro etapas, devendo abrigar 124 lojas e um supermercado. Que toca o empreendimento é o grupo Ícone Costa Hirota, de São Paulo.

Além de Gontier e Marquinhos, participaram do encontro do líder do prefeito na Câmara Municipal e representante das Moreninhas, vereador Chiquinho Telles (PSD), o empresário José Luis Hirota e o dono do terreno, Anagildes Caetano. Secretários municipais também foram ao gabinete do prefeito participar da reunião.

O Vereador Chiquinho Teles (PSD) salientou “Sempre digo que a Moreninha é uma cidade dentro da outra. São mais de 100 mil habitantes nas quatro Moreninhas, sem contar com as famílias que vivem nos parcelamentos e bairros do entorno, como o Nova Jerusalém, Canguru, Paulo Coelho, Cidade Morena. Ali existe uma população que precisa de um olhar especial e do desenvolvimento”

Comentários