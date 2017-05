Shoppings preveem crescimento de 8% nas vendas para o Dia das Mães

Um levantamento da Associação Brasileira de Shoppings (Abrasce) estima que as vendas para o Dia das Mães devam registrar um crescimento de 8% em relação ao ano passado. Os dados também são otimistas com o fluxo de pessoas. A previsão é de um aumento de 9% na data comemorativa, que é a segunda mais importante para o setor, depois do Natal. A pesquisa, realizada com mais de 70 shoppings em todo o Brasil, também revelou que a tendência entre os presentes devem ser itens de perfumaria, vestuário e calçados.

“Houve uma retomada da confiança dos consumidores que, aos poucos, estão voltando a comprar devido ao controle inflacionário, a queda dos juros e a liberação do FGTS. O segmento de shoppings também está percebendo uma maior movimentação de frequentadores desde o inicio do ano, além do aumento na procura por locação de lojas. Diante disso, a nossa expectativa é que esse cenário seja ainda melhor no segundo semestre”, destaca o presidente da Abrasce, Glauco Humai.

Sobre a Abrasce

Fundada há 40 anos, a Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers) atua para fortalecer o desenvolvimento do setor, defender os interesses de seus associados e colaborar para a disseminação de dados e levantamentos de mercado. Com mais de 300 associados, a entidade promove encontros, eventos e cursos para garantir a qualidade nos serviços prestados pelos empreendimentos e discutir tendências do setor. Para saber mais, acesse www.abrasce.com.br.

Comentários