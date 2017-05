Show de Chitãozinho e Xororó reúne menos de 100 pessoas

Ao que parece, Chitãozinho e Xororó estão em baixa no mundo musical. O motivo? A dupla sertaneja fez um show para menos de 100 pessoas em Várzea Grande, no Mato Grosso, no último domingo (14).

O jornal “Extra” informou que, os cantores contavam com a presença de cinco mil pessoa na apresentação realizada no estacionamento do Univag em comemoração aos 150 anos da cidade.

Mesmo diante do público baixo, os artistas com mais de 30 anos de carreira cumpriram o combinado e subiram no palco se apresentando por cerca de uma hora e meia.

Para quem não sabe, há um ano, Chitãozinho e Xororó reuniu 30 mil pessoas em show realizado no mesmo local.

