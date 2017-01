Showtec 2017 começa hoje e espera receber 16 mil visitantes em três dias

Começa nesta quarta-feira (18) o Showtec, uma das maiores feiras voltada ao agronegócio de Mato Grosso do Sul, onde serão apresentados produtos e serviços ligados ao setor agropecuário, lançamentos, inovações tecnológicas, sistemas de produção, palestras técnicas e resultados de pesquisas que contribuem para a sustentabilidade do agronegócio brasileiro.

O evento que acontece em Maracaju, distante 160 km de Campo Grande, espera receber este ano mais de 16 mil visitantes. São três dias de evento, que contam com palestras técnicas em temas que englobam desde a produção de grãos de alta qualidade até as tendências econômicas, além de debates e exposições voltadas para toda a cadeia produtiva do agronegócio.

Showtec é organizado pela Fundação MS em um espaço de 120 metros e que em 2017, conta com 120 expositores. Conforme o presidente da organizadora, Luis Alberto Moraes Novaes, a missão da feira é transferir conhecimento, por meio de parcerias com diversas instituições de pesquisa. “E nisso, desenvolvendo novas alternativas para que o produtor leve ao campo a tecnologia que melhor se adapta com as condições de solo, clima e em respeito ao meio ambiente”, afirma.

Os temas abordados e voltados aos produtores vão desde manejo de pastagens para aumento da produção bovina, bem estar animal, construção do solo para máxima produtividade, sanidade, melhoramento genético e integração e sucessão familiar estão entre os temas abordados no evento, até os principais desafios para a cultura de soja e milho safrinha, pequenos negócios rurais, conservação e manejo de solos, entre outros temas voltados à agricultura.

Para os pequenos produtores, haverá mostra de tecnologias para pequenos negócios rurais, com cultivos de hortaliças, avicultura, plasticultura, preparo de insumos orgânicos, processo e colheita, higienização, seleção e classificação de hortaliças e assistência técnica.

Fonte: Campo Grande News

