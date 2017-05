Sicredi Centro-Sul MS realiza palestra com Ricardo Amorim na Expoagro

Com o tema: “Agronegócio: Motor do Brasil”, economista e consultor financeiro de investimentos ministrou palestra, dia 17, quarta-feira, em Dourados

A Sicredi Centro-Sul MS em parceria com o Sindicato Rural de Dourados trouxe para 53ª Expoagro uma palestra com o economista e consultor financeiro de investimentos Ricardo Amorim. O evento foi realizado na última quarta-feira, dia 17, no Tatersal do Parque de Exposições João Humberto de Carvalho e fez parte das programações de palestras da Feira de Agronegócios em Dourados.

O evento reuniu cerca de 600 pessoas, entre empresários da região, produtores rurais, profissionais da área e associados da Cooperativa Sicredi Centro-Sul MS. Durante a palestra, com o tema: “Agronegócio: Motor do Brasil”, Amorim apresentou a atual conjuntura da economia no país, o posicionamento no mercado mundial, as perspectivas para o agronegócio brasileiro, a importância na economia nacional e as expectativas e anseios para os próximos anos.

O economista expôs que o Brasil está em um processo de retomada da economia e a tendência aponta para a volta do crescimento nos próximos anos. “A história nos mostra que as oscilações na economia e as crises são cíclicas e ocorrem por um período indeterminado. Só que são as crises que geram as mudanças e nos ensinam, deixando-nos ainda mais fortes”, afirmou o palestrante.

Segundo Amorim, o Brasil deve aproveitar a crise para criar oportunidades. “A economia brasileira irá melhorar nos próximos anos, mas não será fácil. É preciso muito esforço e empenho para transformar os movimentos de mercado em ganhos. Inovação e criatividade serão essenciais para se destacar no mercado”.

Para o setor do agronegócio, o palestrante pontuou que as expectativas são melhores do que o setor acredita. “O mercado internacional irá demandar cada vez mais os commodities brasileiros, aumentando o ganho de mercado e as exportações brasileiras. Os produtores podem esperar boas safras com preços favoráveis”, finalizou o economista.

Com foco no desenvolvimento da comunidade e de seus associados, segundo o Presidente da Sicredi Centro-Sul MS, Sadi Masiero, que o Sicredi trouxe a palestra com Ricardo Amorim para Dourados. “Um dos princípios do cooperativismo é promover a educação, formação e informação da comunidade em que a cooperativa está inserida, contribuindo para o crescimento das pessoas e da região”, afirmou o presidente.

Palestrante

Ricardo Amorim é economista, formado pela USP, e pós-graduado em administração e finanças internacionais pela Essec de Paris. Atuando no mercado financeiro desde 1992, trabalhou em Nova York, Paris e São Paulo, sempre como economista e estrategista de investimentos. Único brasileiro na lista dos mais importantes e melhores palestrantes mundiais do site inglês speakers corner. É palestrante em eventos fechados de empresas, congressos, feiras de negócios e universidades como Harvard e Columbia.

Ricardo Amorim é um dos debatedores do programa Manhattan Connection do Globo News desde 2003. É colunista da revista IstoÉ e apresentou a coluna de economia e negócios na Rádio Eldorado. É também presidente da Ricam Consultoria, prestadora de serviços na área de negócios e economia global.

Sobre a Cooperativa Sicredi Centro-Sul MS

A Sicredi Centro-Sul MS está presente em 22 municípios da região sul do Estado: Amambai, Aral Moreira, Bataguassu, Bela Vista, Caarapó, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Dourados (5), Eldorado Fátima do Sul, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Ponta Porã e Rio Brilhante. Atualmente são mais de 68 mil associados atendidos pela Cooperativa.

