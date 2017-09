Sicredi Centro-Sul MS realiza Talk Show para mulheres em Ivinhema

A Sicredi Centro-Sul MS realizou, no dia 14 de setembro, no espaço Elegance, em Ivinhema, o Talk Show Mulheres Cooperativistas. Um encontro pela valorização da mulher nas cooperativas e no empreendedorismo local. O evento contou com a participação de cerca de 150 mulheres entre associadas da Cooperativa, empresárias, produtoras rurais e profissionais liberais do município.

O Sicredi valoriza a atuação feminina nos municípios onde atua, e por isto idealizou este evento com as mulheres com objetivo de realizar um bate papo sobre o empreendedorismo e o empoderamento nas organizações, entre as convidadas para as conversar estavam: Maria Eloá Rigolin e Edy Tarrafel.

Durante o encontro, as convidadas contam as suas histórias de vida, encorajaram as mulheres presente à irem em busca de seus sonhos, de uma melhor qualidade de vida e a serem mais participativas nos negócios, nas comunidades e na família. Além disso, elas reforçaram a presença da mulher no agronegócio e os seus desafios, já que é um ramo predominantemente masculino, mas encarado pelas convidadas com muita garra e determinação.

Segundo a gerente da agência do Sicredi em Ivinhema e mediadora do Talk Show, Valquiria Aparecida Goncalves, o encontro foi um sucesso e as experiências compartilhadas foram incríveis tanto pelas convidadas, quanto por todas as participantes. “Gostaríamos de agradecer imensamente todas as mulheres, associadas ou não, que participaram junto com a gente neste evento e que, com certeza, saíram motivadas para realizar grandes mudanças em suas vidas”, afirmou a gerente.

De acordo com a gerente, a Sicredi Centro-Sul MS acredita na valorização da mulher e que a sua força faz diferença. “No encontro conversamos bastante sobre a cooperação, a união de forças e a importância do ‘fazer juntas’. E ainda, no final, fizemos uma proposta para a criação de um Comitê de Mulheres na Cooperativa, que foi aceita e agora iremos dar continuidade e conduzir o projeto”, finalizou a gerente.

Convidadas

Maria Eloá é zootecnista formada pela Universidade Estadual de Maringá, pós graduada em Produção Animal pela MCGill, no Canadá, e em Bovino de Leite pela Universidade Federal do Paraná e Universidade Federal de Viçosa (MG). É produtora rural, dona de empresas de nutrição animal no Paraná e no Mato Grosso do Sul e atua com planejamento e consultoria na área.

Edy Tarrafel é graduada em Ciências Contábeis, é produtora rural e está como presidente do Sindicato Rural de Ivinhema e de Novo Horizonte do Sul.

Comentários