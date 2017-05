Sicredi Centro-Sul MS traz Ricardo Amorim

“Agronegócio: Motor do Brasil”, este será o tema que o economista e consultor financeiro de investimentos Ricardo Amorim irá abordar na palestra em Dourados

A Sicredi Centro-Sul MS em parceria com o Sindicato Rural de Dourados traz para 53ª Expoagro uma palestra com o economista e consultor financeiro de investimentos Ricardo Amorim. O evento será realizado na próxima quarta-feira, dia 17, às 10h30, no Tatersal do Parque de Exposições João Humberto de Carvalho dentro da programação de palestras da Feira de Agronegócios em Dourados.

Com o tema: “Agronegócio: Motor do Brasil”, Amorim apresentará a atual conjuntura da economia no país, as perspectivas para o agronegócio brasileiro e a importância na economia, o posicionamento no mercado mundial, as dificuldades de diversos setores da indústria manufatureira e as expectativas e anseios para os próximos anos.

Os associados da Sicredi Centro-Sul MS e interessados em participar deverão procurar as agências do Sicredi em Dourados e região para retirar o seu convite. As vagas são limitadas.

De acordo com o presidente da Sicredi Centro-Sul MS, Sadi Masiero, “o objetivo do evento é disseminar conhecimento aos produtores rurais e profissionais da área sobre a situação do agronegócio brasileiro e mundial, contribuindo para o crescimento da região e comprovando o que está na essência do cooperativismo: crescer gerando desenvolvimento para todos”.

Palestrante

Ricardo Amorim é economista, consultor de investimentos, comentarista do programa Manhattan Connection da Globonews, colunista da revista IstoÉ e presidente da Ricam Consultoria. É formado pela USP, pós-graduado em Administração e Finanças Internacionais pela ESSEC de Paris. Atua no mercado financeiro desde 1992, trabalhou em Nova York, Paris e São Paulo, sempre como economista e estrategista de investimentos.

Amorim realiza palestras em todo mundo sobre perspectivas econômicas e oportunidades em diversos setores. Único brasileiro na lista dos melhores e mais importantes palestrantes mundiais do site inglês Speakers Corner e economista mais influente do Brasil segundo o site americano Klout.com.

Sobre a Cooperativa Sicredi Centro-Sul MS

A Sicredi Centro-Sul MS está presente em 22 municípios da região sul do Estado: Amambai, Aral Moreira, Bataguassu, Bela Vista, Caarapó, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Dourados (5), Eldorado Fátima do Sul, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Ponta Porã e Rio Brilhante. Atualmente são mais de 68 mil associados atendidos pela Cooperativa.

