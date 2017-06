Sidrolândia discute no TCE-MS ajustes para problemas na área da educação

A diretora-geral da Escoex, conselheira Marisa Serrano, juntamente com sua equipe técnica, recebeu na tarde de segunda-feira (19/06) a visita do Prefeito de Sidrolândia, Marcelo Áscoli e de secretários do município. De acordo com a conselheira, o prefeito e sua equipe vieram para a reunião a fim de discutir sobre como será firmado o Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) proposto na audiência pública realizada no último dia 12 do mês de maio, em que foi apresentado o resultado da inspeção realizada entre os dias 10 e 19 de abril na Educação do município de Sidrolândia.

“O prefeito nos fez uma proposta de tempo para resolver cada um dos problemas e nós ajustaramos um prazo menor para que todas as questões sejam resolvidas e só então a partir daí, podermos assinar o TAG, que passará pelo Pleno para então, começarmos a monitorar, acompanhar a evolução e como é que a prefeitura estará resolvendo todas as questões outrora levantadas pela nossa equipe técnica”.

Na reunião a conselheira ainda lembrou que: “Como eu já disse ao prefeito, quero aqui reafirmar a ideia dessa nova visão dos Tribunais de Contas, que toma uma postura de um Tribunal pró-ativo, pedagógico e que tenha uma função de não somente ver a aplicação de recursos planejados, mas também a efetividade das ações”.

O prefeito Marcelo Ascoli afirmou estar satisfeito com a audiência pública que foi realizada pelo Tribunal de Contas no município: “O TCE-MS na pessoa da conselheira Marisa Serrano e sua equipe nos deu o impulsionamento que faltava para buscarmos as boas ações para o povo de Sidrolândia. Agradeço o empenho do Tribunal em nos dar a oportunidade de corrigir erros e não somente nos punir, nos mostrando algumas ações que não estávamos fazendo de fato”.

E ainda acrescentou: “Estamos procurando fazer a nossa parte e com a orientação do Tribunal de Contas tem ficado mais fácil. Estamos trabalhando nesse momento na área da educação e em breve virão mais auditorias em outras áreas e tenho certeza que ajudará a melhorar a nossa gestão para toda a população”.

Na reunião realizada na Escola Superior de Controle Externo, esteve presente pelo TCE-MS, o coordenador-geral da Escoex, Ben-Hur Ferreira; o chefe da 6ª ICE, Carlos Alberto Correa de Souza e ainda o chefe de gabinete, Fábio Alves Monteiro. Pela Prefeitura de Sidrolândia, o Secretário de Governo, Clayton Lopes Ortega; o Procurador Jurídico, Luiz Cláudio Neto Palermo; o Controlador Geral, Renato da Silva dos Santos e ainda a Secretária de Educação, Alice Rosa Gomes.

