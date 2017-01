Simulação da morte de empresário é reconstituída por Peritos e Policiais

Peritos criminais e policiais estão realizando desde as 5:30h de hoje a reprodução simulada do assassinato do empresário Adriano Correia do Nascimento, fato este ocorrido no dia 31 de dezembro último, na Avenida Ernesto Geisel, próximo à Rua 26 de Agosto, centro de Campo Grande. O procedimento servirá para confrontar o depoimento do acusado do crime, o policial rodoviário federal Ricardo Hyun Su Moon, com a dinâmica da ocorrência, o que permitirá a identificação de pontos contraditórios.

Daniela Kades da 1º DP que considerava o procedimento de reconstituição do crime desnecessária, foi confirmada ontem pela governadora em exercício Rose Modesto (PSDB). A mesma assegurou que as investigações serão conduzidas com transparência a população será informada do que realmente aconteceu entre o empresário e o policial.

A policia interditou o trânsito que compreende da Rua 26 de Agosto no trecho entre as ruas dos Barbosas e a Anhandui, e a Avenida Ernesto Geisel no trecho compreendido entre as ruas João Rosa Pires e a Fernando Corrêa da Costa, procedimento este para que não atrapalhe o andamento do trabalho da policia.

O local está fechado desde às 5h. O fim da madrugada foi escolhido porque foi quando o crime aconteceu. Nenhuma autoridade policial havia se manifestado até o início da reprodução e a imprensa foi colocada cerca de 200 metros distante de onde o desentendimento entre o policial e o empresário começou.

O policial que está preso na Delegacia de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestros (Garras) desde quinta-feira (5) deve participar da simulação, assim como amigo que acompanha a vítima no dia do assassinato.

