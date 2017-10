Sinalização para pedestres é destaque das indicações do vereador João César Mattogrosso

Em constante busca por melhorias para Campo Grande, João César Mattogrosso (PSDB) apresentou indicações nesta quinta-feira (19), durante a 60ª Sessão Ordinária, para revitalização das faixas de pedestres da Capital. Outros pedidos encaminhados pelo parlamentar ao Executivo referem-se à cobertura de pontos de ônibus e iluminação pública.

Após reclamações recebidas pela população, João César Mattogrosso encaminhou pedidos para Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) realizar instalação e repintura de faixas de pedestres, especialmente na região central. Os pedidos destacam a necessidade de sinalizar os seguintes cruzamentos: 14 de Julho com Maracajú; 14 de Julho com Cândido Mariano; 14 de Julho com Dom Aquino; 14 de Julho com Barão do Rio Branco e 14 de Julho com Rua Antônio Maria Coelho.

No mesmo sentido, também foi solicitada instalação de faixa de pedestre na Rua Jeribá, em frente à Escola de Ballet Espaço de Dança Selma Azambuja, no Chácara Cachoeira. Alunos da escola e moradores da região relataram a necessidade de readequar a sinalização para pedestres no local e foram prontamente atendidos pelo vereador.

Atento aos pedidos dos usuários do transporte público, o parlamentar solicitou ainda cobertura de diversos pontos de ônibus. Estas indicações atendem a demanda de moradores dos bairros Pioneiros e Vila Nasser.

Iluminação pública também teve espaço nas solicitações. Em atenção às reclamações de moradores do Rita Vieira, foi solicitada substituição de luminárias queimadas na Rua Rotterdan. A principal preocupação dos moradores é com a segurança no local.

João César Mattogrosso ressalta que está com o gabinete sempre à disposição da população para recepcionar cada demanda e fazer os encaminhamentos. “Meu gabinete sempre estará de portas abertas, assim como o aplicativo ‘Chama o João’ e minhas redes sociais, para que cada solicitação de melhoria para nossa Capital seja encaminhada de forma responsável”, pontuou o parlamentar.

SAIBA COMO “CHAMAR O JOÃO”

Para chamar o vereador João César Mattogrosso é simples. Basta baixar o aplicativo “Chama o João” gratuitamente pela Play Store/Apple Store ou enviar uma mensagem pelo Facebook (@jcmattogrosso) ou Whatsapp (9 9904-4045).

CRÉDITO: Jean Ocampos Assessor de Comunicação Vereador João César Mattogrosso

