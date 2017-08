Sindijus denuncia pagamentos milionários a juízes e desembargadores de MS

O Sindijus está denunciando o Tribunal de Justiça pela remuneração de R$ 17 milhões referentes aos pagamentos realizados a juízes e desembargadores de Mato Grosso do Sul. O sindicado ressaltou que apesar da crise alarmante no país os referidos pagamentos que estão em desacordo com a política e a economia da instituição.

Em Nota o Sindijus declarou que “No dia 20 de julho de 2017, o Tribunal de Justiça comunicou que não seria possível cumprir a Lei Estadual de reposição inflacionária aos servidores, argumentando que não havia previsão orçamentária. Todavia, surpreendendo a todos, cerca de 15 dias depois da resposta negativa, foi publicado no Diário de Justiça n.º 3855 (04/08/2017) o pagamento aos magistrados no valor de 17 milhões de reais”.

De acordo ainda com o Sindijus o TJ/MS havia prometido que reduziria os gastos. Informando que até mesmo o leite com café, o famoso ‘pingado’ e os cafezinhos nos referidos Fóruns do Estado seriam reduzidos. Mas em um único dia os gastos ultrapassaram os 10% do orçamento anual, que foi efetuado no ato do pagamento ‘milionário’ aos referidos magistrados.

O Sindijus ainda informou em Nota que solicitou esclarecimentos relativos a esses pagamentos.

E por fim o Sindijus solicitou a suspensão dos referidos pagamentos, até que tudo esteja esclarecido. E acrescentou que caso não seja cumprida a Lei da Transparência irá recorrer ao Conselho Nacional de Justiça e demais instituições.

