SINDIJUS-MS participa em todo Estado da manifestação nacional contra Reforma da Previdência

Em Campo Grande mais de 60 mil trabalhadores participaram do movimento contra retirada de direitos

O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul (SINDIJUS-MS) fez história mais uma vez com a participação na manifestação nacional contra a Reforma da Previdência da Previdência — Proposta de Emenda à Constituição – PEC 287/2016 realizada nas principais comarcas do Estado, durante o dia 28 de abril.

Da direção geral estiveram presentes na manifestação o presidente Fabiano Reis, vice Leonardo Lacerda, diretor-tesoureiro Edison Lange Junior, tesoureiro-adjunto Sâmer Cazeiro El-kadri, diretor de Política Sindical André Luiz e a diretora de Apoio aos Inativos Sali Hildebrando.

“Agora todo Brasil esta unido para defender o trabalhador. Com essa mobilização toda tenho certeza que saímos vitoriosos. Vamos continuar na luta para defender o trabalhador”, ressaltou Fabiano Reis, presidente do SINDIJUS-MS.

Em Campo Grande, a passeata começou na Praça Ary Coelho na Rua 15 de Novembro, seguiu pela Rua 14 de Julho, Antônio Maria Coelho e depois centralizou na Praça do Rádio Clube. Durante a passeata os trabalhadores fecharam seis quadras da Avenida Afonso Pena.

O objetivo do ato foi chamar atenção da sociedade para o desmonte da previdência que altera aposentadoria no serviço público e da iniciativa privada, além da retirada de direitos constitucionais e trabalhistas.

O movimento vai reuniu as principais entidades representativas de classe, centrais sindicais e federações que representam os trabalhadores públicos e privados de todo País para manifestarem seu repúdio contra a Reforma da Previdência.

Durante a mobilização, os servidores do Poder Judiciário usaram camisetas do movimento sindical e roupas da cor preta demonstrando a insatisfação com as reformas trabalhistas. Nos Fórum do interior e manifestações foram exibidos faixas e cartazes com a participação do servidor do Judiciário.

Logo após, às 14h os trabalhadores participaram da Audiência Pública na Assembleia Legislativa sobre o Fim da Previdência. No término, Fabiano Reis agradeceu a participação de todos.

“Gostaria de agradecer todos os servidores do Judiciário que nos apoiaram na manifestação, tanto em Campo Grande como nas comarcas do interior que aderiram à mobilização. Agradecer também aos coordenadores do Fórum dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul e os demais trabalhadores que nos apoiaram nessa luta”, pontuou.

Comarcas do Interior – Várias comarcas do Estado participaram da manifestação por meio de mobilização nos 15 minutos de intervalo em frente aos Fóruns, entre elas: Dourados, São Gabriel do Oeste, Paranaíba, Miranda, Itaporã, Naviraí, Bataiporã, Eldorado, Coxim e Camapuã.

