SINDIJUS-MS promove Baile do Havaí 2017

A direção geral do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul (SINDIJUS-MS) estára realizando o Baile do Havaí SINDIJUS-MS 2017 neste sábado (18), a partir das 22h, na sede social do Sindicato (chácara), em Campo Grande.

A confraternização contará com a animação de Lia Mayo, mesa de frutas e frios, e ainda, bebida livre (open bar) de cerveja e drinks, que será possível em virtude da colaboração de patrocinadores.

Ressalta-se que haverá lista na portaria do evento com os nomes dos filiados e dependentes que confirmarem presença (não serão feitos convites). A festa será gratuita e exclusiva aos filiados e dependentes de todas as comarcas do Estado.

Presença – É importante confirmar presença até quinta-feira (16/02), para organização do buffet. Os filiados interessados devem ligar no (67) 3317-3568 ou 3382-4916 (sala do Sindijus-MS, no Fórum Heitor Medeiros, com Ana) ou (67) 3382-5051 (sede do Sindijus-MS, com Letícia).

