SINDIJUS-MS requer revisão geral anual em Mandado de Segurança

O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul (SINDIJUS-MS) representado pelo seu presidente Fabiano Reis de Oliveira protocolou Mandado de Segurança em relação ao ato do presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ/MS) Desembargador Divoncir Schreiner Maran que negou o reajuste salarial anual aos servidores do Poder Judiciário, que é garantido pelo art. 37-A, da Lei Estadual n. 3.687/2009 e art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

A judicialização da questão já havia sido previamente determinada pela categoria na Reunião Extraordinária do Conselho Geral de 25 de março de 2017 em caso de não concessão do reajuste geral previsto em Lei até julho/2017, bem como tal determinação foi reiterada na Reunião Ordinária do Conselho Geral de 22 de julho de 2017 em caso de ausência de resposta ou negativa trinta dias após o pedido de reconsideração administrativo. Também ficou determinada a tomada de outras medidas como divulgação na imprensa, acionamento do Conselho Nacional de Justiça, mobilizações, entre outros, a serem realizados de forma gradativa e planejada.

O processo foi distribuído no Tribunal de Justiça (2º grau) sob o número n.º 1410005-96.2017.8.12.0000.

CRÉDITO: Assessoria de Imprensa Sindijus – MS

