Sinpetro MS apoia Campanha sobre Automedicação

O Sinpetro/MS (Sindicato dos Postos de Combustíveis de MS) fecha convênio com CRF-MS e os postos de combustíveis da Capital distribuirão para a população, folders com orientações para evitar a automedicação e como fazer o uso correto dos medicamentos.

O CRF/MS está realizando orientações para a população por meio das mídias jornalísticas e também redes sociais. O Sinpetro MS incluiu o material gráfico nas sacolas que estão distribuindo aos condutores da Campanha do Maio Amarelo que tem objetivo de alertar a importância sobre a redução da violência no trânsito. As entidades estão unidas em prol da saúde da população, pois a automedicação pode causar sérios riscos à saúde podendo até levar à morte.

Conforme os dados do CIVITOX (CENTRO INTEGRADO DE VIGILÂNCIA TOXICOLÓGICA), no período de 2014 a 2016 em Mato Grosso do Sul, 40% das intoxicações ocorreram por acidente individual, evidenciadas, em sua maioria, nos momentos de descuido dos pais e/ou responsáveis em associação à curiosidade das crianças nas oportunidades de contato com os medicamentos.

As tentativas de suicídio corresponderam a 40%. Erro de administração: 8%, uso terapêutico: 5%; automedicação: 3%; prescrição médica inadequada: 1%; uso indevido: 1%; Ig: 2%. Ocorrências quanto à faixa etária. Crianças até 9 anos: 45%; crianças de 10 a 14 anos: 5%; adolescentes de 10 a 19 anos: 8%; faixa dos 20 aos 39 anos: 24%; faixa dos 40 aos 59 anos: 13%; faixa dos 60 anos em diante: 5%.

As intoxicações ocorreram mais em mulheres (61%) e na zona urbana (82%). No período de 2014 a 2016 foram registradas 1067 intoxicações humanas por medicamentos, 05 ocorridas em animais e 729 auxílios de informação não associados a evento toxicológico.

Uma pesquisa do ICTQ (instituto de pós-graduação para farmacêuticos), divulgada em 2014, revelou que 76,4% dos brasileiros praticam a automedicação, e destes, 32% aumentam a dosagem do remédio por conta própria, sem orientação do médico ou do farmacêutico. O Civitox é o local indicado para a pessoa procurar ajuda em caso de intoxicação: Plantão 24h/dia: 0800 722 6001 ou (67) 3386-8655.

