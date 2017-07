Sinpol comunica ao governo as deliberações da categoria em assembleia geral.

Em reunião realizada esta semana, o Sinpol-MS comunicou oficialmente ao governo do estado as deliberações da categoria durante assembleia geral realizada no dia 15 de julho, tais como: a suspensão temporária do acampamento, redução do prazo para apresentação do projeto da promoção para 30 dias e reajuste linear.

De acordo com o assessor jurídico do governo, Felipe Mattos, a administração precisa de pelo menos 60 dias para elaboração do projeto que altera as promoções. Porém, o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda, reiterou que é possível o prazo de 30 dias desde que haja agilidade nas tratativas. Na tarde desta sexta-feira (21), haverá um novo encontro para tratar deste tema com a participação de representantes do governo estadual, do sindicato, da Sejusp e da Procuradoria-Geral do Estado.

Sobre o cumprimento da Lei 4.890, Mattos assegurou que o acordo será cumprido, na próxima semana deve ser publicado o decreto com as novas tabelas. Já sobre o reajuste linear, não há um posicionamento favorável do governo, entretanto o sindicato continuará insistindo para que os policiais civis sejam contemplados. “A negociação continua e caso não haja avanços nossa categoria está preparada para novas manifestações”, salientou o presidente.

