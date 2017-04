Sinpol convoca policiais civis para Paralisação Nacional de 28 de abril

Os Policiais Civis também participarão das manifestações do dia 28 de abril, conforme deliberação da Cobrapol. “A Reforma da Previdência (PEC 287) é extremamente prejudicial, pois retira o direito da aposentadoria do povo brasileiro. Convocamos os policiais civis e toda a sociedade a apoiar a manifestação indo também para as ruas mostrando sua insatisfação contra esse nefasto projeto”, declarou o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda.

O sindicalista afirma ainda que as ações não têm o objetivo de prejudicar a população, mas de mostrar a indignação ao governo federal e congresso nacional pelo encaminhamento da PEC 287. Portanto, neste dia as delegacias prestarão parcialmente o atendimento, sendo mantido somente os serviços essenciais e inadiáveis à coletividade.

“Um contingente suficiente de policiais civis continuará em seus postos, garantindo o atendimento e a continuidade do serviço público. Também serão atendidos os flagrantes e as diligências deles decorrentes, bem como o atendimento à mulher, criança e idoso será garantido”, finalizou

Orientações

Data: 28 de abril

Concentração em Campo Grande: Depac Centro às 8h

Cidades do interior: Nas Delegacias Regionais

Vestimenta: camisetas pretas da Polícia Civil

Obs.: Quem não puder se dirigir até a Delegacia Regional deve se concentrar em frente à sua unidade.

