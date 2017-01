Sinpol – Denuncia em Miranda

Revoltado com a situação precária da delegacia de Miranda, o presidente do Sinpol, Giancarlo Miranda, gravou um vídeo demonstrando o caos que os profissionais estão atuando no local. E a condição carcerária em que os presos enfrentam no dia a dia.

A denuncia se estende também ao semi-aberto. Pois se localiza atrás da delegacia, e os presos precisam passar por patio lotado de carros abandonados. Fazendo do local um péssimo abrigo.

Após uma rebelião a delegacia acabou sendo depredada. De acordo com o presidente, o governo do Estado continua de “mãos atadas” quanto o assunto é consertar tudo que foi estragado após o ato.

Conforme o presidente, o local funciona com apenas um policial no plantão e uma escrivã de carreira para cuidar de 300 inquéritos.

