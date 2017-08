Sinpol emite Nota sobre o homicídio do perito papiloscopista Jones Regiori Borges

O Sindicato dos Policiais Civis do MS e o Sindicato dos Papiloscopistas e Peritos Oficiais do MS se manifestam, por meio desta nota, acerca do homicídio do perito papiloscopista Jones Regiori Borges, que era lotado no Posto de Identificação de Naviraí/MS. O crime ocorreu na madrugada de domingo, 13 de agosto.

As primeiras informações que chegaram ao conhecimento dos sindicatos, em relação ao ocorrido, davam conta de que o papiloscopista estava em um ônibus de viagem, que fazia o itinerário Naviraí/Campo Grande e, dentre os passageiros, estava um policial militar. Mesmo que as notícias divulgadas por diversos veículos de comunicação relatem que a vítima poderia, em tese, ter iniciado a contenda, ainda não se sabe exatamente o que de fato aconteceu para que o PM sacasse uma arma e disparasse tiros contra o perito.

Diante disso, e em respeito à família do papiloscopista Jones Borges, que foi uma pessoa honrada na vida profissional e privada, o SINPOL/MS e o SINPAP/MS exigirão a apuração das investigações para que esta situação seja corretamente esclarecida, especialmente na questão do excesso na suposta ação de defesa do Policial Militar.

