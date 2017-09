Sinpol-MS apoia ciclo de palestras sobre saúde do policial civil

Preocupado com a saúde do policial civil, o Sinpol-MS está apoiando a realização do Ciclo de Palestras Preventivas nas Delegacias da Capital. O objetivo é orientar os policiais civis sobre a importância do auto cuidado e da manutenção da saúde mental nos contextos bio, psico, sócio, cultural e espiritual. A primeira palestra aconteceu hoje (20) na Coordenadoria-Geral de Perícias.

“A valorização do policial civil deve ocorrer diariamente, dando a devida atenção às necessidades desde o âmbito laboral até o espiritual”, afirmou o presidente do sindicato, Giancarlo Miranda. A equipe é formada pelo serviço social do Sinpol-MS e os setores de Capelania, Serviço Social, Educação Física e Psicologia da Ceapoc. Outras delegacias serão visitadas nas próximas semanas.

CRÉDITO: SINPOL

