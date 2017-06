Sinpol-MS cobra apoio dos deputados pela valorização da carreira

A partir desta semana, a diretoria do Sinpol-MS acompanhará todas as sessões da Assembleia Legislativa com o intuito de cobrar os deputados estaduais a apoiarem as reivindicações da categoria. “A sociedade deseja mais segurança pública, com profissionais motivados a cumprirem sua missão e isso passa pela valorização da carreira. Os policiais civis têm uma reivindicação justa e apoiada pela população”, declarou o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda.

Há três semanas os policiais civis montaram um acampamento em frente à governadoria para protestar contra o governo do estado que não cumpriu os compromissos firmados com a categoria desde 2014.