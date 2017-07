Sinpol-MS comemora 26 anos de existência da entidade

O pai da história, Heródoto, já dizia que é preciso “Pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro”. Pensando nisso, o Sindicato dos Policiais Civis do Mato Grosso do Sul relembra os seus 26 anos de história, de muitas lutas e conquistas.

Em 1975, o escrivão Sebastião Gonçalves de Souza fundou a Associação de Assistência ao Policial Civil do Estado do Mato Grosso do Sul (AAPC) com o objetivo de reunir os companheiros para lutar por melhorarias nas condições de trabalho e salário, mas também com a finalidade recreativa. Nesta época, já ocorriam importantes mobilizações que marcaram a história do estado, como a “Ocupação da governadoria”, ocorrida em 1990 e liderada pelo então presidente da Associação, o investigador Maurício Godoy. A situação obrigou o governador Marcelo Miranda a despachar de casa.

Com o decorrer de doze anos da Associação da Polícia Civil, a entidade conseguiu uma adesão expressiva da categoria, mas era preciso mudar o formato da entidade para que os pleitos ganhassem mais força. Então, em 20 de julho de 1991, foi fundado o Sindicato dos Policiais Civis do Mato Grosso do Sul, sob a presidência do investigador Maurício Godoy. Sua gestão foi marcada por diversos embates junto ao governo do estado, reivindicando o pagamento em dia dos salários e melhor remuneração.

Em 2005, foi elaborada uma nova redação da Lei Orgânica da Polícia Civil do MS que trouxe alguns benefícios para as carreiras. No período de 2006 a 2009, o investigador Paulo Flávio Carvalho assumiu a instituição com o objetivo de lutar por mudanças para a categoria. Durante sua gestão houve vários embates com o governo e uma paralisação com o intuito de pressionar a administração para reajustar os salários.

Já em 2009, após uma eleição disputadíssima com três chapas, o investigador Alexandre Barbosa da Silva, assumiu a presidência do Sinpol-MS para o triênio de 2009/2012, sendo reeleito para o período 2012/2015. Sua administração foi marcada por muitas mobilizações para melhorar as condições de trabalho dos policiais civis e os subsídios. Destacando-se uma greve de sete dias no ano de 2013 que resultou no reajuste salarial de forma parcelada de 27%, abono de R$ 100,00 de verba indenizatória, R$ 100,00 de etapa alimentação, a mudança do prédio do antigo Cepol para um novo local adequado e com infraestrutura.

Desde outubro de 2015, o Sinpol-MS está sob a presidência do escrivão Giancarlo Corrêa Miranda. Neste curto período a categoria está enfrentando diversos desafios buscando resolver problemas históricos da Polícia Civil como a custódia de presos e o reposicionamento salarial. Em 2016, após duas paralisações, os policiais civis conseguiram a correção de distorção salarial com 6% em 2016, 7% em 2017 e 7% em 2018. Neste ano, alguns dos atos encabeçados pela atual diretoria já entraram para a história do sindicato, como o acampamento montado em frente à governadoria por 40 dias para cobrar o cumprimento dos compromissos firmados com a categoria desde 2014.

Estes são apenas alguns dos fatos que marcaram a história do Sinpol-MS, que mostram a garra e a força da união de uma categoria que luta por uma Polícia Civil mais justa, igualitária e que valoriza os servidores. Esta luta apenas começou…

Comentários