Sinpol-MS convoca para manifestação em frente à governadoria hoje (03)

Os policiais civis já estão há quase um mês acampados em frente à governadoria. Mesmo durante o fim de semana, o grupo permaneceu firme protestando contra o governo estadual, que não cumpriu os compromissos firmados com a categoria. Nesta segunda-feira (03), o Sinpol-MS, juntamente com outros sindicatos, se reunirá com o governador Reinaldo Azambuja para tratar do reajuste salarial linear de todos os servidores públicos estaduais. “Convocamos toda a categoria a estar presente em frente à governadoria, a partir das 13h, para manifestar sua indignação e reivindicar o reconhecimento merecido”, declarou o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda.

