Sinpol-MS denuncia irregularidade em Delegacias

Giancarlo Miranda, presidente do Sinpol-MS na manhã de hoje (1) acompanhado do diretor jurídico Max Dourado e também o advogado do sindicado o Dr. Fábio Leandro todos estiveram na Covep na presença do Desembargador Luiz Gonzaga Mendes Marques.

A presença dos três integrantes do Sinpol foi fazer uma denúncia diante das irregularidades nas custódias dos presos em Delegacias de MS. Pois de acordo com o Sinpol há presos que estão cumprindo sentença em regime semiaberto e fechado. Sendo que há locais em que o preço pode ser transferido facilitando assim o processo, declarou o Sinpol.

Os integrantes do Sinpol entregaram também uma cópia do documento que trata da Realidade da Policia Civil em MS. E finalizou o Sinpol dizendo que providências urgentes precisam ser tomadas diante da realidade apontada.

Informações de acordo com o Sinpol-MS

Fonte: Sinpol

Crédito: Sinpol

