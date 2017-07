Sinpol-MS entrega doações de agasalhos no Cetremi

Nesta quarta-feira (05), o Sinpol-MS realizou a entrega da primeira etapa da campanha “Servir é também proteger” ao Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante de Campo Grande. Para o coordenador do Centremi, Diego Germano, as doações foram bem-vindas. “Diariamente são acolhidas entre 70 e 100 pessoas, mas em dias de frio intenso já chegou a 136. Precisamos sempre de apoio e de doações”, ressaltou. No local são fornecidas refeições, alojamento e serviço social aos migrantes, imigrantes e moradores de rua.

Para presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda, esta é mais uma oportunidade de servir ao cidadão. “Os policiais civis têm como missão servir e proteger a sociedade combatendo a criminalidade, mas também através da solidariedade. Em apenas duas semanas arrecadamos dezenas de roupas que os aqueceram neste inverno”, declarou. A campanha continuará até o dia 10 de julho com a arrecadação de roupas e cobertores em bom estado de conservação. As doações devem ser entregues no acampamento dos policiais civis montado em frente à governadoria, no Parque dos Poderes em Campo Grande.

