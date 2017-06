Sinpol-MS faz campanha na mídia contra o governo do estado

Atendendo a deliberação da categoria, o Sinpol-MS está investindo em mídia mostrando que o governo estadual não cumpriu as promessas. A campanha intitulada “Quem não cumpre a palavra, não tem competência para governar!” já está nos principais pontos de outdoors em Campo Grande, sites de notícias, jornais e redes sociais. “Atualmente, as redes sociais se tornaram fundamentais na propagação de informação, por isso estamos investindo nesses canais que atingem um público muito maior com o mesmo investimento usado nas mídias convencionais”, declarou o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda.

O Sinpol-MS solicita aos filiados que colaborem na divulgação do conteúdo curtindo a fanpage oficial do sindicato e compartilhando as publicações nas redes sociais no modo público. “Cada um de nós deve ter ao menos 300 amigos no Facebook, por exemplo, se ao menos 10% destes também compartilharem, já teremos alcançado muitas pessoas de forma gratuita”, enfatizou.

