Sinpol-MS lança documentário sobre a realidade das delegacias

O Sindicato dos Policiais Civis do MS lançará o documentário sobre “A Realidade da Polícia Civil em Mato Grosso do Sul” na próxima sexta-feira (18), às 14h30, na sede da entidade em Campo Grande. “Durante sete meses percorremos as 126 delegacias do estado catalogando suas mazelas. Neste vídeo mostraremos as 30 unidades em piores situações”, declarou o presidente do sindicato, Giancarlo Miranda.

Após a exibição inédita do documentário, haverá um debate sobre o tema com diversas autoridades envolvidas ao tema. Posteriormente, o vídeo será disponibilizando nas redes sociais para que a população conheça a realidade enfrentada diariamente pelos policiais civis dentro das delegacias.

Assista o Teaser:

