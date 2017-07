Na quarta-feira (26), o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda, e o coordenador da secretaria de esportes, Marcos Ferreira, reuniram-se com o vereador Chiquinho Telles para debater as ações do sindicato em prol da categoria. O vereador manifestou seu apoio à categoria, principalmente na luta pela valorização da profissão.

FONTE: SINPOL

