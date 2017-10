Sinpol realiza programação especial em comemoração ao Dia do Policial Civil

O Dia do Policial Civil foi comemorado em grande estilo pelo Sinpol-MS, na última sexta-feira (29). Começando com a veiculação do vídeo comemorativo a nível estadual na TV Morena durante os comerciais do Bom Dia MS, Vídeo Show, Jornal Nacional e Conversa com Bial.

À noite foi realizada a primeira missa de benção pelo Dia do Policial Civil, no santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Campo Grande, que de agora em diante faz parte do calendário oficial da igreja. Em seguida foi realizado o Baile em comemoração à data. Segundo o presidente do sindicato, Giancarlo Miranda, foi surpreendente ver a casa repleta de colegas. “Este é o tempo de comemorarmos as vitórias alcançadas juntamente com os amigos que nos ombreiam na luta diária de uma sociedade mais justa e igualitária”, destacou. Ele ainda lembrou da força e garra da categoria que por 40 dias ficou acampada em frente à governadoria. “Todos foram guerreiros, enfrentando chuva e frio, para cobrar a valorização profissional. O sindicato gostaria de homenagear a todos, mas escolhemos o investigador Ereovaldo Soares (Barba) para representá-los na entrega desse certificado de reconhecimento”, declarou Giancarlo.

Na oportunidade também foram homenageadas pessoas que contribuíram para a valorização da carreira. São eles: deputado estadual Pedro Kemp, deputado estadual Coronel David, desembargador Pascoal Carmelo Leandro, sindicalista Divinato da Consolação, radialista Joel Silva e vereador Welligton de Oliveira.

CRÉDITO: Tamiris Barcellos Assessora de Comunicação Sinpol-MS

