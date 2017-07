Sinsap reúne-se com membros do Fórum dos Servidores para discutir sobre reajuste salarial

Nesta sexta-feira (7), integrantes do Fórum dos Servidores de Mato Grosso do Sul, o qual o Sinsap faz parte, se reunirão às 14 horas na sede do Sindijus, para discutir a proposta de reajuste salarial.

Na ocasião, os dirigentes sindicais discutirão a proposta oferecida pelo governo durante a última reunião que aconteceu no início da semana na governadoria, de reajuste linear 2,94%, a partir de outubro. E será apresentado novas estratégias para pressionar o governo por um reajuste maior caso as categorias em Assembléia não aceitem o reajuste oferecido.

Vale ressaltar que no início do ano o Executivo havia informado que o índice salarial seria zero, no entanto, com intensas mobilizações unificadas das categorias, o Governo do Estado continuou a negociação, e nesta semana ofereceu menos de 3% de aumento para os 75 mil servidores estaduais, o que segundo ele impactará em R$ 11 milhões nos cofres públicos. Alegando não ter condições de oferecer um índice maior. Entretanto, na mesma semana o Executivo anunciou um aumento de 5% para os funcionários do Tribunal de Contas; 4,94% para funcionários da Assembleia Legislativa.

Vale destacar que os servidores estaduais já estão há dois anos sem receber aumento, onde nem o abono sofreu reajuste, com uma inflação acumulada de 2015 a 2017 de 23,44% segundo dados do INPC/IBGE.

O Fórum dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul, integrado por Sindicatos e Associações, representando mais de 45 mil trabalhadores, tem por finalidade a defesa e a manutenção dos direitos coletivos do funcionalismo público estadual. A sede do Sindjus, onde acontecerá a reunião está localizada na Rua 24 de Outubro, N 514.

Comentários