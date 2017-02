SINTICOP-MS É CONTRA RECAPEAMENTO DE VIAS FEITO PELO EXÉRCITO

O exército e a prefeitura de Campo Grande anunciaram que no dia 13/02 começam as obras de recapeamento de 12 km em 4 avenidas e ruas da capital: Avenidas Bandeirantes e Marechal Deodoro e Ruas Brilhante e Guia Lopes. A obras vão custar 24 milhões de reais e tem previsão de 2 anos.

Walter Vieira dos Santos, presidente do SINTICOP (Sindicato dos Trabalhadores na Construção Pesada de Mato Grosso do Sul), questiona o serviço executado pelo exército e também os valores. “Quando foi anunciada a parceria no ano passado, falavam em R$ 19 milhões, agora são R$ 24 milhões. Este valor se encaixa no orçamento de empresas particulares”, explica Walter. O argumento da prefeitura é de que o trabalho feito pelo exército é mais barato.

O presidente do SINTICOP também diz que o serviço executado pelo exército não gera renda. “Este tipo de parceria deixa de gerar pelo menos 200 empregos diretos no setor. No momento em que se estudam medidas para a retomada da economia, esta atitude da prefeitura vai na contramão para diminuir o desemprego”, conclui Walter.

