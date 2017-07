SINUCA DE BICO: QUE FAZER COM OS PEDIDOS DE ‘IMPEACHMENT’ CONTRA O GOVERNADOR?

Aliados do governador Reinaldo Azambuja na Assembléia, diante dos ‘quatro’ pedidos de ‘impeachment’ dele – que, estão dormitando em alguma gaveta da Casa de Leis – por causa das denúncias de recebimento de propina da JBS, decidiram formar uma comissão para analisar o assunto.

Depois, tentarem envolver os ex-governadores Zeca do PT e Andre Puccinelli, decidiram criar uma CPI comandada pelo deputado Paulo Correia (PR), que tem viajado no mesmo avião do Governador, fazendo política interior afora.

Os trapalhões reinaldistas estão agora obrigados a convocar o governador, o secretário de Fazenda Marcio Monteiro que está de “férias” e todos os demais envolvidos no propinoduto denunciado. Se a CPI não o fizer, passará – ela e seus componentes – por coniventes. Se fizerem, acabarão de matar politicamente o governador cujo prestígio encontra-se na UTI. O dilema tem assustado tanto o governador quanto os componentes da CPI. Há quem diga que a decisão política na Assembléia foi apressada. Outros “tucanos” mais exaltados afirmam que “Com amigos desse tipo, Reinaldo não está precisando de inimigos”.

PULANDO FORA

Quanto ao secretário Marcio Monteiro as afirmações últimas são de que ele não mais voltará a ocupar o cargo na Secretaria de Fazenda, e que já estaria tirando os ternos da ‘naftalina’ e as malas da despensa, para retomar o mandato de deputado federal.

A orientação teria partido de seus advogados afim de blindá-lo quanto uma provável incursão da Polícia Federal cumprindo ordens do STJ.

A blindagem de Monteiro, neste instante, nasce da força de seu cargo, melhor fortaleza para enfrenatar as prováveis intempéries e tempestados que deverão surgir daqui pra frente.

Pessoas próximas a Monteiro dizem que ele sustentou dúvidas e continuou no cargo, mas os as ‘trovoadas’ geradas pelos últimos noticiários sobre o assunto, onde ele é um dos principais envolvidos, sugerem que o cargo de deputado federal lhe garantirá, em caso de emergência jurídica, um foro especial, o que o cargo de xecretário não lhe garantiria.

A persistir como está, até sua tão propalada ida para o Tribunal de contas está ameaçada, ainda mais com uma ação por ‘improbidade administrativa’ que o Ministério Público está movendo contra ele por favorecimentos fiscais e descontos ilegais de taxas como o Fundersul.

Ao tomar posse do cargo que lhe pertence, Márcio monteiro cria outro problema para o Governador: “Onde alojar o suplente de deputado federal Elizeu Dionízio (PMDB) que promete e ameaça sair do cargo ‘atirando’.

SILÊNCIO INOPORTUNO

A OAB que sempre se posicionou nesses grandes momentos tem agido no seu melhor estilo “mineiro’ sem cobrar dos ilustres deputados estaduais para saber qual destino e tratamento estão dando aos pedidos de ‘impeachment’ contra o governador, talvez por presumir que a chance deles serem aceitos são ínfimas.

VAIAS MENOSPREZADAS

As vaias que o governador tomou na inauguração de uma forte loja atacadista foi minimizada pelos seus amigos e marketeiros. Acham que as vaias foram do tipo “chinfrim’, próprias de uma inauguração de atacado, afinal ali estavam em grande parte, convidados dos donos e alguns vizinhos, sendo que não houve o risco de ‘tomatadas’ ou ‘ovadas’, por sinal, com preços bem salgados e impróprios para essas manifestações tidas hoje como “extravagantes”.

EXEMPLOS SURGINDO

Ano que vem teremos eleições para governador, deputados estaduais, federais, senadores 9 duas vagas) e presidente. A classe política está ressabiada com os acontecimentos em nosso estado, principalmente.

O prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos, virou exemplo nacional de gestão e está levando sua experiência para todo o Brasil, o que o credenciou para os degraus elevados da política estadual. Atribuiu-se à ele a declaração de que “Só sairá candidato a qualquer cargo caso seja indicado pelo povo. Se for por indicação dos políticos, não aceita”.

Outro prefeito que ganhou projeção é Aluízio São José, de Coxim. Foi guindado à presidência regional do PSB, depois do afastamento da deputada federal Tereza Cristina, cotada para mudar de legenda para 2018. Bem avaliado, preside um partido cortejado como noiva pelos potenciais candidatos ao Governo e ao Senado. Houve até quem lhe oferecesse a candidatura a governador. Exageros a parte, Aluízio é um dos convidados à “ceia” das negociações. Não estranhem se sair de lá candidato a fazer up grade no ano que vem.

VACAS & BREJOS

Voltando à vaca fria, que é a maior preocupação do momento administrativo estadual, acobertadas pelas notas fiscais frias, um expert nas transações pecuárias revelou que, uma dificuldade adicional dos envolvidos na denuncia da JBS é que essas notas foram emitidas para tentar encobrir a propinagem, mas o problema estaria na comprovação de que os pagamentos equivalentes foram feitos aos emissores.

Se for verdade, muita gente vai continuar suando frio. Se for apenas especulação, ainda tem que explicar como, onde e de forma o boi sumiu, já que documentos estão mostrando que: morrer, eles não morreram…

Voltaremos.

