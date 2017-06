Sob ameaça do PCC presídios federais suspendem visitas intimas

O Depen vai manter por mais 30 dias a suspensão das visitas íntimas nos quatro presídios federais do Brasil, incluindo o de Campo Grande. A decisão oficial do órgão não foi publicada, mas foi informada a parentes e advogados de presidiários.

“Prezados e prezadas, as visitas sociais íntimas foram suspensas por mais 30 dias, sendo permitido tão somente as realizadas em parlatório, a começar de quarta-feira (28) desta semana. Informamos que nesse período excepcional, as visitas acontecerão de segunda a quinta, em dois horários: de 12h a 15h e de 15h a 18h”, disse o órgão em uma mensagem enviada pelo aplicativo de celular o Whatsapp.

De acordo com o Depen a medida é mantida pois as visitas íntimas são utilizadas pelas facções criminosas para passar ordens aos comparsas que estão em liberdade. Recentemente, o órgão descobriu um esquema operado por presidiários para assassinar servidores do sistema penitenciário federal.

