Sobrevivente de queda de avião no interior de Roraima teve 50% do corpo queimado

O único sobrevivente da queda do avião da Paramazônia Táxi Aéreo fretado pelo Exército teve 50% do corpo queimado, informou na tarde de ontem (3) a Sesau.

A aeronave caiu na manhã de ontem (3) em uma área de mata no município do Cantá, interior de Roraima, logo após decolar.

Quatro pessoas morreram, entre eles o piloto Marcos Costa Jardim, o comandante Jardim, conforme informou em nota a empresa dona da aeronave. As outras vítimas ainda não tiveram a identidade divulgada.

Ainda por meio de nota, o diretor da Paramazônia Táxi Aéreo, Arthur Neto, lamentou o acidente e disse que a aeronave estava com todas as suas revisões, itens de segurança e manutenções em dia. (Leia a íntegra da nota no final da reportagem).

O sobrevivente está ‘entubado’ em estado grave no Hospital Geral de Roraima, de acordo com a Sesau.

“O sobrevivente do acidente envolvendo uma aeronave no município de Cantá deu entrada no Pronto Socorro do HGR e está internado na Área Vermelha do Grande Trauma, apresentando estado de saúde grave”, informou a nota da Sesau

Segundo o chefe da Defesa Civil, coronel Doriedson Ribeiro, tinham cinco pessoas na aeronave.

O monomotor modelo PR-MFR Cessna 2010 havia sido fretado pelo Exército e iria levar os passageiros para para uma área onde é realizada a operação Curare VIII.

Ainda segundo Doriedson Ribeiro, a aeronave caiu em uma região de mata no fim da pista de pouso da Paramazônia e pegou fogo. O acidente ocorreu logo após a decolagem.

Uma testemunha relatou que ouviu o bararulho do avião decolando, seguido pelo som de árvores se quebrando e o estrondo da queda da aeronave. Ele disse ainda que o sobrevivente gritou por socorro e foi resgatado pela própria Paramazônia.

Equipes do Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa 7), órgão ligado à Força Aérea Brasileira (FAB), estão se desolcando o local e devem iniciar o processo de investigação do acidente.

A empresa dona do avião é mesma que fez um resgate frustrado do piloto Elcides Rodrigues Pereira, de 64 anos, o ‘Peninha, dia 14 de junho. Na ocasião, Peninha havia feito um pouso forçado em um ria na selva amazônica, mas morreu quando o dono da Paramazônia tentou resgatá-lo.

Íntegra da nota da Paramazônia Táxi Aéreo

NOTA OFICIAL

A direção da Paramazônia Táxi Aéreo Ltda lamenta comunicar que, nesta data, por volta das 11h, a aeronave modelo Cessna, prefixo PR-MFR, após decolar de sua pista de pouso, localizada no município do Cantá-RR, caiu a cerca de 100 metros da cabeceira da pista.

A aeronave decolou rumo a localidade de Wiakás e transportava além do piloto Marcos Costa Jardim – comandante Jardim – mais quatro passageiros, dos quais apenas um sobreviveu.

A empresa informa que a aeronave estava com todas as suas revisões, itens de segurança e manutenções em dia, e o piloto com suas habilitações e todos os treinamentos em ordem.

A empresa informa também que estão sendo tomadas todas as providências necessárias para que as causas do acidente sejam investigadas pelos órgãos competentes da Aeronáutica.

A direção da Paramazônia Táxi Aéreo, ainda perplexa, lastima a perda irreparável de seu piloto e externa seus sentimentos de solidariedade e dor, a família das vítimas desta lamentável tragédia.

