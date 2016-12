Soldado da PM ao defender amiga é alvejado com um tido da própria arma

Marcio Ferreira Côrrea, Soldado da Policia Militar morreu na madrugada de sexta-feira (30) depois de discutir em uma conveniência Na Rua Brilhante, em Campo Grande.

Marcio estava na conveniência em companhia de quatro amigos, duas mulheres e por volta das 4 horas da madrugada da sexta-feira (30) impetrou uma discussão entre as mulheres e outra jovem que estava na companhia de um homem, no local. O soldado ao defender as amigas o autor acabou entrando em luta corporal neste momento a arma caiu e disparou acertando Marcio.

Ao avistar a arma ao solo, o autor que não foi identificado disparou vários tiros contra Márcio, que atingido no peito foi socorrido pelos amigos e levado a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Leblon.

Na Manhã de hoje (30) policiais do Choque estiveram no bar buscando informações sobre o assassinato e o autor do crime.

