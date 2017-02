Um homem atacou soldados franceses com um facão e aos gritos de “Alá é grande”. Fato ocorreu hoje perto do Museu do Louvre, em Paris.

Um soldado reagiu e feriu gravemente o autor do ocorrido. O primeiro-ministro, Bernard Cazeneuve, classificou o fato como um ataque terrorista.

De acordo com o chefe da polícia, o agressor, armado com pelo menos um facão, correu em direção aos policiais e militares no Carrousel du Louvre, perto do museu, fazendo ameaças e gritando “Allah Akbar”.

