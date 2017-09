Solicitações de João César Mattogrosso para o trânsito da Capital são atendidas

Constantemente, com intuito de melhorar o fluxo do trânsito da Capital, o vereador João César Mattogrosso (PSDB) tem solicitado melhorias para atender as demandas da população. Importante ressaltar que o parlamentar se preocupa com as condições de tráfego de motoristas e motociclistas, dando também especial atenção aos pedestres e ciclistas.

As solicitações atendidas são referente aos pedidos de repintura das faixas de pedestres localizadas no quadrilátero do Belmar Fidalgo, nas ruas Dom Aquino, 13 de Junho, Barão do Rio Branco e 25 de Dezembro.

Além disso, na Rua Arthur Jorge, nas proximidades da Maternidade Cândido Mariano e da Central do Cidadão, também foi atendido o pedido para revitalização da faixa de pedestre.

Outro local que recebeu atenção do parlamentar foi à escola de idiomas Red Balloon Campo Grande, localizada na Rua Espírito Santo, onde foi implantada uma faixa de pedestre para maior segurança dos alunos e todos os pedestres que transitam pelo local.

João César Mattogrosso ressalta a importância de revitalizar a sinalização do trânsito: “é fundamental mantermos a sinalização em dia, pois o Poder Público precisa dar subsídios para que a população transite sempre em segurança”.

