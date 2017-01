Solicitações de melhorias do vereador Paulo Siufi ao Bairro Estrela do Sul são atendidas

O vereador Paulo Siufi do PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), acompanhou na quarta-feira (18), a execução de algumas de suas solicitações de melhorias ao Bairro Estrela do Sul, enviadas por meio de ofícios ao prefeito Marquinhos Trad, no dia 12 de janeiro.

Dentre os vários pedidos requisitados por Paulo Siufi, foi atendida a solicitação para a poda de árvores localizadas em frente e no interior da UBS – Unidade Básica de Saúde Dr. Willian Maksoud. A medida foi necessária, pois os galhos dessas árvores estavam secos e podres, podendo cair a qualquer momento, atingindo funcionários e pacientes.

A UBS também recebeu por meio da solicitação de Siufi, a colocação de lâmpadas nas salas de atendimento médico, que se encontravam sem iluminação, dificultando a consulta médica dos pacientes.

Ambos os pedidos chegaram ao vereador pela senhora Sandra, moradora da região. E se você também tem alguma reivindicação ou solicitação de melhoria para o seu bairro, entre em contato com o gabinete do vereador Paulo Siufi pelo telefone: 3316-1531.

