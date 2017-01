Solurb retoma serviços, com prioridade à limpeza das bocas-de-lobo

Após uma semana suspensos, os serviços de varrição de ruas, capinagem de terrenos e praças e pintura de meio-fio serão retomados na tarde desta terça-feira (3), com atenção especial à limpeza dos bueiros, conhecidos por “boca-de-lobo”.

O anúncio foi feito no final desta manhã pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD), após reunião com representantes da Solurb, empresa que detém a concessão dos serviços na Capital e que teve o contrato rescindido nos últimos dias do ano pelo então prefeito Alcides Bernal (PP).

Ontem (2), no primeiro dia útil da nova gestão municipal, o TCE-MS (Tribunal de Contas do

Estado) suspendeu o Decreto Municipal 13.027, de 27 de dezembro de 2016, que anulava o contrato da Prefeitura com a Solurb, autorizando a retomada imediada dos serviços.

A decisão do Tribunal, acata o pedido liminar da Solurb que alega não ter havido direito de defesa. Ao serem informados sobre a retomada do contrato, o diretor e também o advogado da concessionária, Fernando Garcia e Márcio Torres, procuraram o prefeito Marquinhos Trad para acertar os detalhes para o período que começa.

Na ocasião, Trad pediu atenção especial às bocas de lobo (bueiros) que não têm comportado a demanda d’água em dias de forte chuva. “É uma das primeiras vezes em0 que houve um diálogo com a Solurb dentro da prefeitura”, disse o prefeito, ao anunciar que haverá um esforço concentrado de limpeza em Campo Grande, sem detalhar por onde o mutirão começará.

Ainda conforme o prefeito, os gastos mensais com a Solurb, envolvendo coleta de lixo e os demais serviços citados nesta matéria chegavam a R$ 7,8 milhões. Diferente das empresas licitadas para as operações tapa-buracos, que estiveram ontem na prefeitura e devem reduzir custos e ampliar as equipes, Marquinhos não informou se haverá revisão no polêmico contrato de coleta de lixo em Campo Grande.

