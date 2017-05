STF condena Maluf a 7 anos de prisão e determina perda de mandato

O STF condenou hoje (23), por 4 votos a 1, o deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) pelo Crime de Lavagem de Dinheiro. Além de determinar a perda do mandado do parlamentar. A pena está fixada em 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão em regime fechado.

Contudo a defesa do deputado federal poderá entrar com recursos no Supremo, chamados de embargos de declaração, para questionar a decisão.

Só depois de julgados os recursos, e mantida a decisão de hoje, é que o deputado poderá ser preso e a Câmara terá de decretar a perda do mandato. Isso poderá durar, ao menos, dois meses.

Votaram pela condenação os ministros Edson Fachin (relator do caso), Luís Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux. O único ministro a votar contra a condenação foi Marco Aurélio Mello, que entendeu que o crime pelo qual Maluf era acusado já prescreveu em razão do tempo decorrido das acusações.

O advogado de Maluf, Antônio Carlos de Almeida Castro, após o julgamento afirmou que aguardará a publicação da decisão pelo STF para entrar com recurso. De acordo com o advogado, até que a decisão seja publicada, Maluf continuará cumprindo normalmente o mandato como deputado.

E afirmou o advogado “A defesa continua acreditando na teses que defendeu na Turma e as levará ao Pleno assim que for publicado o acórdão. O deputado segue confiando na Justiça e aguardando a decisão final do Plenário do Supremo”.

