STF derruba “blindagem’ de Assembleia de MS em julgar ou não governadores

O STF em decisão inédita julgou o artigo da Constituição de MS inconstitucional. O presente artigo dava a Assembleia o poder para permitir ou não processos contra o governador do Estado em crimes comuns.

Em resumo os deputados estaduais não mais aprovaram ou autorizaram uma investigação contra os crimes de responsabilidade no decorrer do exercício do mandato, perante o STJ.

Edson Fachin, ministro do Supremo e responsável pelos processos da Operação Lava Jato e pela delação da JBS e que envolvem parlamentares de MS, declarou que o artigo da Constituição Estadual ‘tomou’ de forma ilegal a competência legislativa da União.

O Ministro Fachin ainda afirmou que “A previsão do estabelecimento de normas de processo e julgamento referentes aos crimes de responsabilidade consiste em norma processual, matéria de competência privativa da União (art. 22, I, CRFB), não se admitindo sua previsão pelas Constituições estaduais”.

Diante dessa decisão o governador do Estado ficará sujeito à definição dos crimes de responsabilidade e ao estabelecimento do processo e ao julgamento exclusivo do STJ.

O ministro Fachin classificou a previsão constitucional de MS que decidiria se iriam processar ou não o governador no STJ diante da autorização de dois terços da ‘casa’ uma ofensa a normas constituintes e acrescentou que é uma separação de poderes. E conclui dizendo que “Cumpre registrar, finalmente, que a consequência lógica do reconhecimento da inconstitucionalidade é a de que, em caso de crime comum, não respondem os governadores aos fatos em condições distintas daquelas a que se sujeitam os demais cidadãos.

