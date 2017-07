STF: Ministra deve pedir “operação” contra envolvidos nas delações de Funaro e dos donos da JBS/Friboi no Mato Grosso do Sul

Há um clima de tensão no ar envolvendo em brumas a Governadoria. Esse clima pesado se potencializou depois das informações à “boca pequena” em Brasília-DF, de que a ministra “linha dura” Laurita Vaz, do STJ (Superior Tribunal de Justiça) terá que, no máximo dia 31 deste mês, despachar o pedido de investigação contra a cúpula do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

O pedido que não foi suspenso no STF, continuou fermentando nos escaninhos do Poder Judiciário, e precisa ser decidido afim de que não interceda na delação feita pelos donos da JBS/Friboi e a mais recente delação do doleiro Funaro.

AS DENÚNCIAS

A primeira delação foi de Wesley Batista – JBS/FRIBOI – que na delação premiada feita à PGR (Procuradoria-Geral da República) citou, e saiu em rede nacional, que doou R$ 38 milhões em propinas entregues diretamente “em mãos” ao Governador de Mato Grosso do Sul.

Na gravação o interlocutor ainda pergunta: “Dinheiro por fraude à Secretaria de Fazenda?”, e Wesley é incisivo: “Não. É propina mesmo. Entregava o dinheiro e ele entregava as ‘notas frias’ que respaldavam a operação”.

Uma nova denúncia apareceu recentemente, ateando mais lenha à fogueira. O doleiro Lúcio Funaro fechou delação com a Polícia Federal e o MPF (Ministério Público Federal), apontando na sua delação novamente o Governador de Mato Grosso do Sul.

A partir desta segunda denúncia o STJ calibrou suas ações tendo na alça de mira o “nosso” governador por ter ele aparecido pela segunda vez no olho do furacão das denúncias.

Comenta-se que “deste mês não passa”. Aliás, os comentários sobre uma provável “operação” em nosso Estado, fala até da convocação de 200 (duzentos) policiais federais que estarão se movimentando com prisões, afastamentos e coercitivas.

As férias serão quebradas com farto noticiário a respeito das movimentações acerca dessas delações. Embora o governador desminta que elas possam ocorrer, os mais precavidos já estão colocando as “barbas” de molho, afinal a regra clássica diz que “Onde há fumaça, há fogo”.

Comentários