STF poderá definir futuro do Governador de MS Reinaldo Azambuja

Tramita na justiça em segredo com o objetivo de preservar as investigações, no STJ uma investigação que apura um eventual envolvimento do Governador de MS Reinaldo Azambuja (PSDB) nos chamados crimes comuns e não há prazo para o analise da Corte Especial do Órgão.

Hoje (17) a assessoria do STJ informou que não houve oferecimento de denúncia contra o governador por parte da PGR. Contudo o inquérito que está sob sigilo deverá ser analisado pela Corte Especial. Corte esta composta por 15 ministros e que julgaram as ações penais contra governadores e outras autoridades com prerrogativa de foro. Contudo não há um prazo definido para acontecer, pois o inquérito recente está em fase de apuração.

Félix Fischer, ministro do STJ está com o inquérito sob a sua relatoria.

