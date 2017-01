“Stopping Power” podem ajudar na defesa de PRF

Mesmo não sendo uma posição oficial por parte da Policia Civil, circula nos meios policias a morte do empresário Adriano Correia do Nascimento, de 32 anos, ocorrida no último dia de 2016, é tratada como legítima defesa. Os sete tiros disparados pelo policial rodoviário federal são visto no meio policial como reação de ameaça em que o Policial Rodoviário Federal se encontrava.

Extra-oficialmente policiais e autoridades consultadas foram unânimes ao dizer que a ação de Ricardo Hyun Su Moon, 47 anos, seria replicada por eles, ou seja, se estivessem na mesma situação do PRF também atirariam em Adriano.

A princípio, sobre a abordagem do PRF no perímetro urbano, alguns servidores da segurança pública que atuam na cidade disseram que fariam a mesma coisa se vissem alguém dirigindo embriagado na estrada, e que também fariam abordagem, como forma de garantir a segurança de outros usuários da via, além de acionar as autoridades competentes.

Quanto aos tiros disparados por Ricardo, apontados como uma reação exagerada, já que ele teria atirado sete vezes contra os ocupantes da camionete, alguns policiais tratam a ação como comum pela situação. O ‘stopping Power’, ou poder de parada, trata da forma e da quantidade de tiros que devem ser feitos, de acordo com o calibre da munição, para que o alvo pare, sem provocar homicídio.

