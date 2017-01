Sudeco destina R$ 1 milhão para conclusão de obras em Maracaju

Verba será utilizada em projetos de drenagem e pavimentação asfáltica

Maracaju (MT), 18/1/2016 – O município de Maracaju (MS) recebeu R$ 1 milhão, no início deste mês, para a conclusão de obras de drenagem e de pavimentação asfáltica. Os recursos foram liberados por meio da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) e de emendas parlamentares, pelo senador Waldemir Moka (PMDB). O valor total das obras é R$ 1,5 milhão, dos quais R$ 500 mil foram disponibilizados pela autarquia ainda no início das atividades, em dezembro de 2015.

De acordo com o superintendente da Sudeco, Antônio Carlos Nantes de Oliveira, a atuação da instituição nos municípios é um adendo do trabalho desempenhado pelas prefeituras. “Nossas ações, sejam elas por meio de investimentos em obras ou da disponibilização de recursos para a aquisição de máquinas e equipamentos, visam beneficiar o maior número de pessoas possível, melhorando a qualidade de vida da população e gerando empregos diretos e indiretos”, afirmou.

O montante aplicado pela Superintendência em Maracaju é referente ao Convênio nº 782691/2013, que objetiva realizar obras na Avenida Marechal Teodoro, entre a rua Carlos Fonseca e a Rosalvo Fraga Santos; rua Osvaldo Cardoso; rua Harry Amorin Costa; rua Rosalvo Fraga Santos; rua Bruno do Couto; rua Eulália Shirata; rua das Loucuras e Av. Marechal Floriano Peixoto, no bairro Paraguai.

Comentários