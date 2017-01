Sul-Mato-Grossense é preso com arsenal de guerra

Mototaxista de 34 anos, morador de Naviraí, foi preso em flagrante neste domingo (29) transportando um verdadeiro arsenal de guerra. Com ele havia quatro pistolas 9mm, carregadores e 3,4 mil munições de calibre 762.

Os agentes rodoviários realizam patrulhamento na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), sentido a Pirapozinho (SP), quando visualizaram um veículo, com placas de São Paulo (SP), trafegando pelo sentido ao contrário. Os policiais desconfiaram do carro, e realizaram o contorno e iniciando um acompanhando tático atrás do automóvel.

No km 467, o carro entrou em uma estrada vicinal, que é bastante usada por veículos que transportam produtos ilícitos, pois por esta estrada o trajeto que passa em frete à Base Operacional de Presidente Prudente é desviado.

Os policiais continuaram seguindo o veículo até a saída da cidade, quando o Fiat/Uno foi abordado no acesso do km 553, próximo a Regente Feijó.

Uma abordagem foi realizada no automóvel, e os policias encontraram quatro pistolas Glock 9mm, com carregadores, além de oito carregadores do mesmo calibre, e mais três carregadores de fuzil.

O condutor recebeu voz de prisão e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil onde confessou que pegou a mercadoria em Naviraí e levaria até São Paulo (SP).

O motorista será indiciado por tráfico internacional de armas, e será encaminhado para a Cadeia Pública de Presidente Venceslau (SP), e depois removido até o Centro Detenção Provisória (CDP) de Caiuá (SP).

Comentários