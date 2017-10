Superintendência promove 3ª Feira do Trabalho em Campo Grande

Organizada pela Superintendência Regional do Trabalho em Mato Grosso do Sul (SRT-MS), a 3ª Feira do Trabalho em Campo Grande deve reunir mais de oito mil pessoas, neste sábado (21), na Escola Estadual Professora Mari Lourdes Roma, no bairro Moreninhas. O evento tem se consolidado como um exemplo para o restante do país.

Realizado em parceria com a Câmara Municipal, Governo do Estado e Prefeitura de Campo Grande, o evento tem o objetivo de ajudar as pessoas a terem uma oportunidade de trabalho. “Estamos fazendo com que as instituições saiam de seus prédios físicos e vão até a sociedade fortalecer o evento. Estamos com 95 instituições parceiras”, disse o superintendente regional do Trabalho, Vladimir Struck.

Marcada para iniciar às 8 horas, a feira vai disponibilizar diversos serviços para a população, desde cortes de cabelo, orientações de saúde, distribuição de mudas de plantas, a ofertas de trabalho – principal objetivo do evento.

Na primeira edição da feira, em junho, 1.800 pessoas foram atendidas e todas as vagas de emprego oferecidas pela Fundação Social do Trabalho (Funsat) foram zeradas. Já na segunda edição, realizada em setembro, a feira reuniu mais de oito mil pessoas.

Segundo o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Freitas, o trabalho da agência na feira é levar vagas de emprego a população. “Vamos levar oportunidades de trabalho, encaminhamentos para o mercado de trabalho, emissão de carteiras de trabalho, requisição de seguro-desemprego e levar oportunidades de qualificação para que as pessoas possam ingressar no mercado de trabalho”, explicou.

Além de oferta de vagas e emissão de documentos, a população terá acesso a exames medidos, emissão do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), orientações sobre o IPTU, PIS e FGTS, oficinas e palestras em várias áreas, atividades de esporte, lazer e cultura. Todos os serviços serão gratuitos.

